Homoseksuele Ali, die partner vond in Hoogeveen, uitgezet naar Pakistan

De naar Nederland gevluchte homoseksuele Ali, die in het Hoogeveense azc verbleef en op het gemeentehuis een geregistreerd partnerschap aanging, is op het vliegtuig gezet naar zijn thuisland Pakistan. Dat meldt LGBT Asylum Support, een organisatie die opkomt voor de belangen van lhbti-asielzoekers.

De 31-jarige Ali en zijn partner Radja vluchtten afzonderlijk van elkaar naar Nederland omdat homoseksualiteit in Pakistan strafbaar is. Ze leerden elkaar in november 2019 kennen in het azc in Hoogeveen en lieten hun partnerschap registreren.