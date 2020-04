Achilles 1894-trainer Wekema: KNVB heeft zich er gemakkelijk vanaf gemaakt

Het was voor de Asser club nog slechts een kwestie van weken voordat de kampioenskar door de stad kon worden gereden. "We stonden een straatlengte voor (13 punten op de nummer 2) en hebben al meer dan driekwart van het seizoen gespeeld. Natuurlijk praat ik nu voor eigen parochie en zullen andere trainers zeggen dat ik niet moet zeuren, maar de KNVB had ook kunnen zeggen dat de clubs die nauwelijks meer te achterhalen zijn promoveren. Of ze hadden de bovenste twee ploegen een klasse hoger kunnen laten spelen en dan geen enkele club degraderen."

"We leggen ons erbij neer", verzucht Wekema. "Maar het is voor ons wel vervelend. Nadat we met de club de overstap hebben gemaakt van de zondag naar de zaterdag hebben we veel spelers kunnen enthousiasmeren om de club weer omhoog te helpen. Dat wordt nu natuurlijk abrupt gestopt en het is maar de vraag of alle spelers ook volgend seizoen weer in de derde klasse willen spelen, al is mijn gevoel dat dat wel gaat gebeuren."

Twee Drentse clubs die op de drempel stonden om geschiedenis te schrijven zijn vv Noordscheschut en SV Pesse. Noordscheschut, de koploper in de zaterdag 1e klasse E, ziet een historische promotie aan haar neus voorbij gaan. Nog nooit speelden de Schutters in de hoofdklasse en dat blijft dus voorlopig zo. Pesse was hard op weg om voor het eerst in het clubbestaan te promoveren naar de zondagtweedeklasse. "We waren zo goed op weg en dus is dit enorm balen", aldus Pesse-spits Marco Hartman.

Ook in Pesse is er begrip voor de beslissing van de KNVB, maar was er vooral hoop dat de bond met een andere oplossing was gekomen. "Nu voelt het alsof we driekwart van de competitie voor niets hebben gespeeld."

Toch is er bij Hartman nog een klein sprankje hoop dat Pesse alsnog een klasse hoger wordt ingedeeld. "Er stappen nogal wat clubs over van zondag naar zaterdag. Wellicht komen er plekken vrij en kunnen wij daarin stappen."