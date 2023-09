Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Zoek je een alibi voor de vrijdagavond? Boswachter en schrijver Andre Donker spreekt vrijdagavond in de bibliotheek in Meppel over Drentse moordlegendes. Die spelen een hoofdrol in zijn nieuwe boek Moord in het derde dingspil, waarin hij oude verhalen tot leven brengt. In het boek lijkt een moordenaar lugubere streeklegendes in de huidige gemeente Westerveld te kopiëren. De lezing is gratis en begint om 19.30 uur. Meld je hier wel even online aan