Snel optreden brandweer voorkwam veel erger bij grote natuurbrand in Mensingebos

Dat zegt woordvoerder Marcel van Alphen van de Veiligheidsregio Drenthe. Hij prijst het optreden van de brandweer en de samenwerking met de politie om het vuur een halt toe te roepen. "De brand begon in het heidegebied en verspreidde zich snel door de wind. We hebben al snel besloten niet achter het vuur aan te gaan blussen, maar te voorkomen dat de vlammen het bos zouden bereiken."

Om dat voor elkaar te krijgen heeft de brandweer twee zogeheten Wildfire Defenders opgetrommeld. Die voertuigen zijn speciaal uitgerust om natuurbranden te bestrijden en kunnen gemakkelijker op lastig bereikbare plekken komen dan standaard brandweerauto's. "Daarmee hebben we een strook natuur langs de bosrand natgemaakt om het vuur te stoppen. De politie heeft daarbij erg goed geholpen door het maken van dronebeelden, waardoor we konden zien waar het vuur naartoe zou gaan", vertelt Van Alphen.

Volgens Van Alphen is het goed dat de brand niet naar het bos is overgeslagen. Dat had het blussen van het vuur lastiger gemaakt. "In een bosperceel kun je andere soorten brand krijgen en kan een brand zelfs zijn eigen windrichting krijgen. Dat maakt het moeilijker om de brand onder controle te krijgen. Maar gelukkig is dat niet gebeurd."

'Het was even spannend'

Volgens woordvoerder Martijn Bakker van Staatsbosbeheer is zo'n tien tot twaalf hectare natuur in vlammen opgegaan. De precieze schade die het gebied heeft opgelopen is nog niet bekend. "Het was wel even spannend, maar gelukkig is voorkomen dat de brand in het bos is belandt. Anders had het dicht bij Roden kunnen komen. Wat de schade aan de fauna is, moeten we morgen zien. Ik weet wel dat er plekken met wat zeldzame planten zijn in dat gebied", vertelt Bakker.

Boswachter Albert Henckel gaat morgen poolshoogte nemen in het gebied dat getroffen is door de brand. Henckel: "Toevallig ben ik afgelopen dinsdag nog in het gebied geweest om te kijken. Er is daar een overgang van het beekdallandschap naar het Landgoed Mensinge die bijzonder is. We zullen moeten zien hoe groot de schade is. Er zitten onder meer reptielen en een dassenburcht, wellicht wat broedende vogels."

Geiten hadden geluk

Zeker is dat een groep wilde geiten de brand heeft overleefd. Niet doordat de dieren wisten te ontkomen, maar doordat ze toevallig vorige week voor een vaccinatie uit het bos zijn gehaald. Omwonende Thomas de Jong maakte zich zorgen om de geiten, maar hoorde van de boswachter dat het goed met de dieren gaat. "Zoals nu, als het lekker weer is, zijn er stukken in het bos waar ze gewoon vrij rondlopen. Die hebben zeker geluk gehad, het had slecht kunnen aflopen", vertelt De Jong.

De opluchting voor zijn eigen huis was groot toen de brandweer bekendmaakte dat de brand meester was. "We wonen naast het bos, wandelen er graag. Dus fijn dat het onder controle is, ook voor de andere dieren in het bos en omwonenden die in de rook zaken."

Speciaal team checkt gebied

De brand bij Alteveer woedde van ongeveer 16.30 uur tot en met 19.00 uur. Met veel korpsen uit plaatsen als Roden, Leek, Zuidlaren, Borger, Havelte en Dwingeloo was de brandweer aanwezig om het vuur te bestrijden. Door die grote inzet is uiteindelijk erger voorkomen. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend.

Een speciaal team van de brandweer is waarschijnlijk de hele avond een een groot deel van de nacht bezig met de nacontrole van het natuurgebied. De Handcrew IJsselland gaat gehuld in gele beschermende pakken op zoek naar boven- en ondergrondse brandhaarden. Waar nodig worden die nog geblust. Met speciaal gereedschap maakt dat team de grond open om eventueel hete grond te doven. In augustus 2018 kwam dat team ook naar Drenthe, na de verwoestende brand in een natuurgebied bij Wateren.

