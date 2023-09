Havelters verwezenlijken droom: beweegtuin is een feit

Met een schep drukt één van de bouwers de grond nog wat aan. "Om het iets egaler te maken, dat staat beter", zegt hij tegen zijn collega. Op een afstandje kijken Havelters Marijke Vissers en Cobi Meijberg naar de werkzaamheden. Met een glimlach, want een grote wens gaat vandaag in vervulling. Na twee jaar wachten is de beweegtuin in Havelte namelijk een feit.

Het begon allemaal ongeveer 3,5 jaar geleden toen beide vrouwen een seniorenwoning in het dorp konden krijgen. Een mooi plekje, maar wel met een saai leeg grasveld voor de deur. "Daar moesten we wat mee doen", zegt Vissers. "Cobi en ik dachten direct aan een beweegtuin. En nu is 'ie er eindelijk!" Alleen niet op het lege grasveldje, maar op het terrein van dorpshuis De Veldkei. Hoe dat zit? Daarover later meer.

Begeleiding tijdens het sporten

Een beweegtuin is een openbare tuin met fitnessapparaten. "Mensen kunnen dan buiten sporten en met elkaar kletsen. Goed om de contacten in de buurt aan te halen", weet Meijberg.

Vissers plaatste een oproep in een Facebookgroep voor dorpsgenoten. En daar kwamen flink wat positieve reacties op binnen, stelt ze. "Mensen zagen de komst van een beweegtuin wel zitten." Via een burgerinitiatief kwam geld van verschillende kanten binnen en zo kwam het plan van de grond. Onder andere de gemeente Westerveld en de provincie Drenthe hebben een duit in het zakje gedaan, zegt Vissers.