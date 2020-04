Wel druk, niet overmatig vol in Drentse natuurgebieden

Plaatsen als het Gasselterveld bij Schoonloo zijn populaire plekken en in het Drents Friese Wold begon het 's morgens al met allemaal mountainbikers. De temperatuur was heerlijk voor april en het zonnetje scheen fel. In het Drentse Friese Wold liggen populaire routes, die bijvoorbeeld langs de kale Duinen bij Appelscha gaan. Op de parkeerplaats stonden veel auto's.

Fietsen op afstand van elkaar

"We fietsen hier op een afstandje van elkaar. De route is al snel 17 kilometer lang. Dan zie je al die fietsers niet", zo constateert een MTB'er. De fietsers gaan ook met een ruime bocht om de families met kinderen en ouderen heen als ze ze tegen komen.

Boswachter Corné Joziasse van Staatsbsbeheer zag op de parkeerplaats ook aardig wat auto's staan. Een deel van de parkeerplaats bij de Kale Duinen is met lint afgezet om te voorkomen dat er te veel mensen komen. "Het gaat goed hier", zo ziet hij.

In het stuifzandgebied komen rond elf uur vanmorgen de eerste gezinnen weer terug. Een man en vrouw met drie kinderen lopen weer naar de auto. Ze hebben emmertjes en schepjes bij zich. "We waren hier vanmorgen om negen uur al. Lekker rustig. Vanmiddag blijven we in de tuin."

Na corona eindelijk de natuur in

Een mevrouw van in de zestig gaat met haar man wandelen. En dat voor het eerst na een quarantaine van drie weken. "Ik heb het coronavirus gehad. Wat was ik ziek. Het voelde alsof ik door een rietje ademde. Ik zeg tegen iedereen dat ze voorzichtig moeten zijn." Ze hoefde uiteindelijk niet in het ziekenhuis te worden opgenomen. Samen met haar man verbleef ze thuis. Haar man kreeg het virus overigens wonder boven wonder niet. Vandaag geniet ze weer van de zon en de omgeving.

Boswachter Corné Joziasse kijkt met gemengde gevoelens naar de oproep van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten om niet de natuur in te gaan. Dat voelt onnatuurlijk. "Het Drents Friese Wold is toch bijna zo'n 6.000 hectare groot. Het is geen Vondelpark zoals in Amsterdam, maar je ziet dat het drukker wordt op de parkeerplaatsen. En dat zijn toch de kritische punten."

Zolang iedereen op de paden blijft en zich wat verspreidt, is het goed te doen" boswachter Corné Joziasse

Dus moet je voorzichtig zijn en is de oproep begrijpelijk. "Zolang iedereen op de paden blijft en zich wat verspreidt, is het goed te doen." Dat gebeurt ook. Hardlopers gaan met een grote boog om wandelaars heen. Net als de fietsers. De oproep heeft wel degelijk geholpen en bezoekers houden zich aan de regels.

Op de weg is het drukker. Motorrijders hebben massaal hun tweewieler uit de garage gehaald en ook veel oldtimers gaan de weg weer op. Stoppen is er niet bij. De horeca is gesloten. Wandelaars in het Drents Friese Wold hebben daar een oplossing voor gevonden. Ze nemen een tas met koffie en lekkere broodjes mee de natuur in om ergens even te picknicken.

Joziasse heeft wel een oproep voor de bezoekers. "Hier broeden veel kwetsbare grondbroeders. Deze vogels maken nu een nest ergens op de grond. Als ze gestoord worden door wandelaars, dan bouwen ze geen nest. Of de jongen overleven niet. Dus blijf op de paden!"