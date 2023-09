Siska Peeks uit Assen op kandidatenlijst Partij voor de Dieren

Siska Peeks uit Assen maakt opnieuw kans om voor Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer te komen. Peeks, momenteel Statenlid, staat als 36ste op de concept-kandidatenlijst.

Bij de vorige parlementsverkiezingen in maart 2021 was Peeks ook verkiesbaar, toen als 31ste op het stembiljet. Daarvoor zette de dierenpartij nooit een Drentse kandidaat op de lijst bij de landelijke verkiezingen. Toentertijd was Peeks nog geen Statenlid, maar vervulde ze als bijzonder commissielid een ondersteunende rol.

Crisis

De afgelopen week verkeerde de Partij voor de Dieren in diepe crisis nadat beoogd lijsttrekker Esther Ouwehand door het partijbestuur aan de kant werd gezet. Dat was vanwege vermeende integriteitsschendingen. Na protesten van leden en bestuurders in het land, trad het partijbestuur af en werd Ouwehand alsnog voorgedragen als lijsttrekker.