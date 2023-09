Boksende scholieren geven startshot Nationale Sportweek in Borger

'Overal niet goed genoeg'

De Nationale Sportweek zorgt volgens Slender voor meer aandacht voor het aanbod van sport in de omgeving. "Mensen worden er weer even bewust van gemaakt dat er veel te doen is. Er zijn verschillende activiteiten en er is altijd wel iets wat je ligt."

Inwoners stimuleren

"Er wordt wel veel gesport in onze gemeente, maar er is ook een groep van ongeveer 35 procent van de inwoners die wel wil sporten, maar dat niet doet", vertelt sportwethouder Ankie van Tongeren van de gemeente Borger-Odoorn.

'Duwtje nodig'

"Op zich is het natuurlijk een keuze van mensen zelf, maar soms moet je mensen even een duwtje geven over de drempel heen", zegt sportwethouder Nynke Houwing van Aa en Hunze. "Dan merken ze opeens hoe leuk en gezellig het is én dat je je fitter in je lijf voelt"