Jeugdgevangenis Veenhuizen levert meer werk op: 'Maar personeel vinden is een uitdaging'

De komst van de jeugdgevangenis in Veenhuizen levert meer werkgelegenheid op voor het dorp. Dat zegt René Hut, woordvoerder van Dienst Justitiële Inrichtingen. Hoeveel extra banen er mee gecreëerd worden, is nog niet bekend.

Wel zegt hij dat het vinden van personeel een uitdaging wordt. "Want er zijn meer banen dan arbeidskrachten." Bovendien is er voor jeugdgevangenen meer begeleiding nodig. In de vorige jeugdgevangenis in Veenhuizen werkten destijds honderd mensen.

Huidige groep blijft in Veenhuizen

Gisteren werd bekend dat het dorp na drie jaar weer een jeugdgevangenis krijgt. Maximaal zeventig jeugdige criminelen worden straks opgevangen in Klein Bankenbosch, waar nu nog volwassen gedetineerden zitten. Die groep wordt niet verplaatst naar een gevangenis elders in het land, maar blijft in Veenhuizen.

"Zij worden verdeeld over drie locaties van de penitentiaire inrichting: Groot Bankenbosch (dat momenteel wordt opgeknapt, red.), Esserheem en Norgerhaven. Het aantal gedetineerden blijft gelijk en dus ook het aantal werknemers."

De jeugdgevangenis wordt volgend jaar niet meer gerund door jeugdzorgorganisatie Elker, maar wordt een zogeheten Rijksgevangenis. De justitiële inrichting gaat op z'n vroegst in het tweede kwartaal van 2024 open. De snelheid daarvan is grotendeels afhankelijk van hoe snel nieuw personeel wordt gevonden.

Drie jaar geleden

Tegen de sluiting van drie jaar geleden was veel verzet onder personeel van Elker. Niet lang daarna werd duidelijk dat de overgebleven jeugdgevangenissen onder streng toezicht stonden van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Zo uitte de inspectie al langer zorgen over het gebrek aan plekken en personeel. Dat strenge toezicht werd begin deze maand geëindigd.

Toch zijn er volgens de inspectie nog zorgen over de capaciteit. Door verbouwingen en aanpassingen in verschillende gevangenissen liep het aantal zogeheten hoog beveiligde plekken terug. Het ministerie werd daarom opgeroepen om snel meer van zulke plekken te realiseren. Bovendien was een gevangenis in Horsterveen onbruikbaar geworden door lekkage. Dat betekende dat het capaciteitstekort alleen maar groter zou worden. Jongvolwassenen werden daarom in een Huis van Bewaring geplaatst.