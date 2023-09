Bouwteam Rônervaart na zestien jaar terug tijdens Rodermarktparade

Voor het eerst sinds 2007 doet Bouwteam Rônervaart weer mee aan de parade tijdens de Rodermarkt. Voorzitter Peter Slootweg heeft een groep van 25 ervaren en minder ervaren bouwers om zich heen verzameld.

Vorig jaar nog bouwde Slootweg mee met het team van de Bomenbuurt maar nu die ter ziele is, moest er een nieuwe bouwploeg komen. Want niet bouwen is geen optie voor de man die al twintig jaar meebouwt aan een wagen voor de parade. "Ik heb bouwers van de toenmalige groep Rônervaart gevraagd of wij deze naam weer konden gebruiken. Dat mocht, al willen veel bouwers van die tijd niet meer helpen. Maar we hebben nu een mooi team staan."

En een gevarieerd team, bovendien. "De jongste is 19 en de oudste 81", weet Peter. "Het gaat er gezellig aan toe. We zijn hier sinds het voorjaar meerdere avonden per week en het is altijd leuk."

Strakke planning

Rob Meeng is met zijn 81 jaar de absolute veteraan. Hij legt vandaag de laatste hand aan een duikershelm. "Vandaag moeten we bijna klaar zijn", zegt hij. "Het zijn de laatste loodjes."

Bouwteam Rônervaart heeft gekozen voor het ontwerp 'Finding Nemo'. Kyra Slootweg, dochter van de voorzitter, is één van de creatieve breinen achter het ontwerp en verantwoordelijk voor de afwerking. "Veel mensen die binnenkomen schrikken van de kale plekken, maar we werken van boven naar beneden", legt zij uit. "We hebben een strakke planning en we gaan het wel redden."