Eline Vedder is klaar voor haar eerste Prinsjesdag: 'Gaat er anders uitzien dan mijn koeien in het weiland'

Sinds mei zit ze in de Tweede Kamer. "Het bevalt heel erg goed, omdat ik het heel belangrijk vind dat mensen uit de regio, zoals Drenthe, in de Tweede Kamer zitten." Momenteel telt de Kamer twee Drenten. Naast Vedder is dat VVD'er Mark Strolenberg uit Hoogeveen. "Dat is echt veel te weinig!"

Politiek is ze zeker niet nieuw. Voor haar tijd in de Tweede Kamer, zat ze sinds 2019 in de provinciale politiek. Het grote verschil tussen de twee organen is de verharding. "Constructief met elkaar samenwerken is in Drenthe heel gewoon. In Den Haag moet je er echt hard aan trekken om dat voor elkaar te krijgen."

Verharding in Den Haag

Op dat vlak mist ze haar tijd in de Provinciale Staten wel. Als je het daar als partijen met elkaar eens bent, kan je samen met elkaar optrekken. "De normaalste zaak van de wereld en zo zou het ook moeten zijn." Behalve in Den Haag. Daar constateert ze dat er een hele laag aan polarisatie en mores tussen zit. De tweespalt coalitie tegen oppositie wordt er ook harder gespeeld. "Daar heb ik zelf een broertje dood aan. Ik probeer mij daar een weg doorheen te banen."

Waar ze langer over moet nadenken is wat ze in de Provinciale Staten heeft gemist, wat er in de Tweede Kamer dan wel weer is. "Poeh." Ze kijkt even naar haar koeien, die massaal naar haar toe zijn gelopen ondertussen. "Soms heb je in de Staten dat je wel dingen wil realiseren, maar dat het niet kan omdat het je verantwoording niet is. Daar heb je de Tweede Kamer voor nodig." Het geeft haar dan ook voldoening, dat zij die "brugfunctie" kan vervullen.

'Ik mis het naoberschap in Den Haag'

De kans is groot dat Vedder na de verkiezingen terugkeert in de Tweede Kamer. Ze staat op de tweede plek op de verkiezingslijst voor het CDA.