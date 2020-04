Journalisten volgen tweede Ruinerwoldzaak via Skype

Gerrit Jan van D. (67) en Joseph B. (59) staan terecht voor de rechter in Assen. De twee worden onder meer verdacht van jarenlange vrijheidsberoving van de kinderen van D. in een boerderij in Ruinerwold. Van D. wordt ook verdacht van mishandeling en seksueel misbruik. De rechtszaak in Assen gaat alleen over het voorarrest van de mannen.

Coronavirus

Om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, zijn de meeste strafzaken stilgelegd. Alleen de dringende zaken gaan door waarin de rechter moet beslissen over bijvoorbeeld het voorarrest, een faillissement of een uithuisplaatsing. "De rechtspraak heeft er echt belang bij dat de journalist op een openbare zitting meekijkt, oordeelt en het publiek informeert over hoe rechters hun werk doen", zegt persrechter Marcel Wolters. Om die reden wordt maandag een Skypeverbinding aangelegd.

Voorwaarden

Zo'n verbinding moet wel aan voorwaarden voldoen. "Die moet niet alleen beveiligd zijn, maar de kwaliteit van beeld en geluid moet ook zodanig goed genoeg zijn, dat de zitting goed te volgen is", zegt Wolters. Een videoverbinding kan volgens Wolters niet bij zwaardere en complexere zaken waarbij drie rechters nodig zijn of jeugdstrafzaken, waar meerdere partijen aanschuiven. Wolters: "Die kunnen niet op afstand via een videoverbinding, dan mis je net iets te veel".

Gijzeling ontkend

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt Van D. en B. ook van witwassen en vrijheidsberoving van een 69-jarige Oostenrijker. Die had in het verleden een bedrijfje met Van D. De man verbleef bij het gezin toen het voor 2010 in Meppel woonde. Uit de verklaringen van de oudste vier kinderen en uit Van D.'s dagboeken zou blijken dat de Oostenrijker werd mishandeld en gegijzeld. De advocaat van Van D., Yehudi Moszkowicz, weerspreekt dit. Volgens de advocaat ontkent het vermeende slachtoffer zelf de gijzeling en mishandeling. Hij en zijn zoon zijn in Oostenrijk door de politie gehoord.

Eerlijk verdiend geld

Tijdens de inval in oktober in de boerderij stuitten de agenten op bijna een ton aan contant geld. Volgens het OM is dit crimineel verkregen geld, omdat de herkomst niet duidelijk is. Dan spreek je van witwassen. Moszkowicz ziet dit anders. De Oostenrijkse mannen hebben verklaard dat het geld is verdiend met het maken en verkopen van meubels in Oostenrijk. Van D. ontving het geld op een Nederlandse bankrekening en pinde dat vervolgens, zei de raadsman.

Van D. is enkele jaren geleden getroffen door een hersenbloeding. Hij kan niet meer praten en is daardoor tot dusver niet gehoord. Op de vorige korte zitting werd bepaald dat de man neurologisch wordt onderzocht. Dit is nodig om vast te kunnen stellen of de man kan worden gehoord. Ook beslisten de rechters dat beide mannen worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Dit is nog niet gebeurd.