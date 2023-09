Watertoren Assen klaar voor logees: 'Trots dat het allemaal gelukt is'

Het heeft de nieuwe eigenaar Riemer van den Berg bijna het dubbele gekost van wat was begroot. Maar na een verbouwing van anderhalf jaar, is de historische watertoren van Assen klaar als luxe logeerplek. Alleen moet je nog wel honderd nachtjes slapen voordat je 'm kunt boeken.

Op vrijdag 13 oktober is de officiële opening. Daarna testen proefkonijnen tot het nieuwe jaar de overnachtingsplek nog even uit. "Want ik wil echt de laatste puntjes op de i zetten", zegt Riemer van den Berg.

Vanaf komend jaar is te watertoren te boeken en kun je op 35 meter hoogte logeren, op drie etages die van alle gemakken zijn voorzien, zoals sauna, sport en spel en een filmruimte. Maar kers op de taart is toch wel het fraaie uitzicht over de stad Assen en ommeland. "En bij helder weer zie je zelfs de skyline van Groningen, want daar is het Gasunie-gebouw", wijst hij vanachter het raam richting het noorden.

'Last van de schouders'

Hij is maar wat trots dat het kunstje nu geflikt is. "Ja, ik ben erg blij dat het is gelukt met een klein team, en met alleen maar lokale partijen. Maar vraag me niet hoe. Ik heb me heus wel eens afgevraagd waar ik aan begonnen was. Maar we hebben doorgezet met een mooi resultaat."

Want tegenslagen waren er volop voor Van den Berg en zijn team. Bouwmaterialen die er niet waren, liftonderdelen die lange tijd niet kwamen waardoor ze spullen met een grote Mammoet-kraan naar boven moesten hijsen. Telkens kwam er zomaar duizend euro bij. En de prijzen stegen ook nog eens enorm door coronatijd."

Van den Berg is dan ook zo eerlijk om te erkennen dat er 'een hele last van zijn schouders valt', nu de transformatie van de betonnen waterbak klaar is. "Eindelijk even tijd voor wat ontspanning", lacht hij, terwijl hij in een stevig net hangt met kussens, zwevend tussen de derde en tweede etage.