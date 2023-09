In welk dorp vond het Europees kampioenschap dogfrisbee plaats? Flora en Martin uit Bovensmilde wonnen een groot geldbedrag, maar hoeveel is dat precies? En een gigantisch kunstwerk is te bewonderen in een weiland, waar is dat portret te zien?



Test jouw kennis over het nieuws van de afgelopen week in onze nieuwsquiz!