Drentse Architectuurprijzen uitgereikt: 'Een parel voor het oog'

De vakjury koos voor het Drents Rood, een ontwerp van +Peil Architectuur en stedenbouw. Jan Clots en David de Boer transformeerden een oude keuterij in Paterswolde tot woonhuis. De jury is blij dat de keuterij behouden is gebleven.

"Doordat de functie steeds minder passend is bij deze tijd, dreigt dit agrarische erfgoed steeds vaker te verdwijnen. Het zijn belangrijke identiteitsdragers waar we zuinig op moeten zijn. Door deze keuterij een nieuwe functie te geven, krijgt het verleden van deze plek weer een toekomst en blijft de Drentse identiteit behouden", schrijft de jury.

Oud en nieuw komen samen

Verder is de jury lovend over het gevelontwerp, omdat oud en nieuw daar samenkomen. "Daar waar de detaillering van de bestaande gevel traditioneel is, is die van het nieuwe gedeelte strak en verfijnd." Ook vindt de jury de nieuwe raamopeningen goed gekozen. Daarnaast is men te spreken over de goede isolatie en dat er circulaire materiaalkeuzes zijn gemaakt. "Een parel voor het oog."