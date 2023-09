'Meters met diabetes' in Zuidlaren geldt als afsluiting én als nieuw begin

Uit het isolement

Nathalie Sulman, eveneens uit Emmen, sprak de deelnemende wandelaars voor de start toe. Door een chronische ziekte is zij minder mobiel dan de meesten. "Gezondheid is een belangrijk goed", weet zij. "Sinds mijn kinderjaren is beweging niet vanzelfsprekend. In beweging komen en blijven, staat centraal in mijn leven. Dat speelt nog dagelijks een grote rol."

Ze vindt de Diabetes Challenge dan ook 'een topinitiatief'. "Bewegen heeft ook een groot sociaal aspect. Mensen zitten veel meer thuis en raken soms in een isolement. De vraag is: wat heb jij nodig om weer die stap naar buiten te doen? Dit kan daar zeker bij helpen."

Geen einde

De feestelijke afsluiting van 'Meters met Diabetes' in hartje Zuidlaren valt samen met de Hunzeloop en het festival Vitaal Zuidlaren. Hoewel het evenement van vandaag als afsluiting kan worden gezien, moet het in de praktijk niet zo zijn dat de deelnemers stil komen te vallen. "De bedoeling is dat de wandelaars nu zelf doorgaan", zegt Witte. "De professionals zijn er niet meer bij betrokken, maar de verschillende wandelgroepen kunnen gewoon doorgaan."