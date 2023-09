Planoloog Hanskamp benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Bernhard Hanskamp, voormalig planoloog van de provincie Drenthe, is vanmiddag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de versierselen opgespeld door burgemeester Anno Wietze Hiemstra.

Hanskamp was tien bestuursperioden werkzaam als planoloog voor het provinciaal bestuur van Drenthe. Hij hield zich bezig met een breed scala aan onderwerpen, van waterhuishouding tot milieubeleid en van ruilverkaveling tot bodembescherming.

De ontwikkeling en de dynamiek van het landschap heeft Hanskamp onderzocht en gedocumenteerd, onder andere in twee boeken. In 2019 ontving hij de Harry de Vroome penning van Stichting het Drentse Landschap voor onder meer zijn verdiensten op het gebied van ruimtelijke ordening in Drenthe.