Nieuwe directeur Wildlands ontvouwt plannen: Nortica aanpakken en opnames Animal Crackers

Animal Crackers

Heeft Minnaar met zijn tv-achtergrond hier een hand in gehad? Nee, die trein reed al, geeft hij toe. Maar Minnaar speelde er wel een rol in dat het park ook in een ander programma op de buis verschijnt. "Onlangs heb ik nog gesproken met Jan Slagter (omroepbestuurder bij MAX). Hij wilde graag Animal Crackers nieuw leven inblazen. En zo is het balletje gaan rollen."

Het programma was eind jaren tachtig een tv-hit. Tijdens de uitzendingen kwamen dieren in beeld, die André van Duin voorzag van grappige stemmetjes. "Van Duin gaat dat samen met Janny van der Heijden doen (met wie Van Duin onder meer Heel Holland Bakt presenteert)."

De humor wordt wel afgewisseld met het educatieve aspect. Want tijdens de uitzendingen komen ook de parkmedewerkers in beeld die iets vertellen over de dieren. In oktober worden de eerste beelden al geschoten.

Koningsdag

Een andere kans om Wildlands breed onder de aandacht te brengen is Koningsdag. Eerder dit jaar werd bekend dat Willem-Alexander het feest dit jaar in Emmen viert. De Emmer zoo heeft nog geen programma klaarliggen. Minnaar: "De gemeente is zelf nog volop bezig met de voorbereidingen."

Maar de burgemeester had al laten ontvallen dat Wildlands eigenlijk niet kan ontbreken in het programma. "We verwachten daar in de komende maanden meer van te horen. Dan zal het ook wel zijn vorm krijgen."

Aanpakken van Nortica

Het park is in ieder geval van plan bepaalde delen alvast op te knappen in aanloop naar het bezoek van de koning. Zo wordt Nortica stevig onder handen genomen. "Een gebied met veel grijs, staal en een industriële uitstraling." Het idee is om vooral de entree naar het gebied een meer Scandinavische uitstraling te geven. Meer groen, wat typische huisjes erbij en een aangepaste route bij het zeeleeuwenbassin. "Daarnaast krijgen we er nieuwe dieren bij in dit gedeelte: zeehonden."

De wallen met boomstammen langs de looppaden worden ook opgefrist met meer groen. In een later stadium volgt de ondergrondse ruimte bij het ijsberenverblijf. Dit onderdeel wordt uitgerust met allerlei technische snufjes, zodat er een meer interactief karakter ontstaat. Tot slot pakt het park bij het Mondiala Plein nog wat zaken op. "Scheef liggende tegels en afgebroken leistenen op het plein, dat soort zaken."

Naar de 900.000?

Wat betreft de cijfers wil Minnaar de stijgende lijn die onder Van Engelen is ingezet vanzelfsprekend doorzetten. In januari wist het park nog te melden dat vorig jaar ruim 830.000 bezoekers waren getrokken en het aantal abonnementen is verdubbeld naar 40.000. In het laatste geval staat de teller inmiddels op 45.000, een record voor het park.

Wat betreft de bezoekersaantallen stevent Wildlands dit jaar af op de 900.000. "We hebben tien procent meer bezoekers gehad in de zomerperiode dan in dezelfde periode vorig jaar. Dus we zitten op die lijn."

Een laatste taak die Minnaar nog op zich gaat nemen is het vinden van een nieuwe stek. Hij woont momenteel nog in het Noord-Hollandse Naarden, maar is van plan om zich in de regio te vestigen. "Onze jongste woont nog thuis. We wachten het eindexamen nog even af en de verwachting is dat hij dan uit huis gaat. Maar hij moet eerst even slagen natuurlijk, haha. En dan trekken we naar Drenthe."

Alles mooi bij elkaar

Overigens is de provincie geen onbekende plek voor Minnaar. "Mijn vrouw is geboren in Amsterdam, maar heeft van haar tweede tot haar 19e hier gewoond. Haar schoonouders wonen hier nog steeds. Ze hebben een bed and breakfast en daar slaap ik wel eens. Waar we zelf willen wonen? Nog geen idee."