Coachen van talentvolle Drentse muzikanten gaat online gewoon door

Singer-songwriter Leeloo Brinkman (17) uit Assen is een van de deelnemende artiesten. Ze vindt het jammer dat ze door de maatregelen geen podia meer kan beklimmen. De bedoeling was dat zij en de andere Popsport-deelnemers klaargestoomd zouden worden voor een optreden op het Bevrijdingsfestival Drenthe, maar dat gaat niet meer door. In plaats daarvan biedt Kunst & Cultuur Drenthe met Popsport allerlei workshops en het coachingstraject aan.

"Het is wel een raar idee dat ik straks vanaf m'n tablet coaching krijg, maar ik ben wel heel blij dat Popsport op deze manier doorgaat. Je moet als artiest toch proberen om je te laten zien en horen en ik hoop dat ik daar advies over krijg. Verder wil ik thuis vooral veel muziek luisteren en schrijven", vertelt Leeloo.

Erik de Vries, gitarist van psychedelische bluesband De Kat uit Groningen, is coördinator bij Popsport en coach van Leeloo. "Het is natuurlijk even wennen om op deze manier de talenten te coachen, maar het heeft ook voordelen: ik kan nu makkelijk even iemand op 'stil' zetten", grapt hij. "Het is belangrijk dat Popsport gewoon door kan gaan, want juist in deze situatie is het goed om je talent te ontwikkelen."

Popsport trapt af met een workshop over bandstrategie en het inzetten van social media. Daarna gaan de deelnemers de komende weken aan de slag met het opzetten van hun Facebook, Twitter en TikTok en volgen ze binnenkort nog een workshop tekstschrijven. Als er weer evenementen mogen plaatsvinden, kunnen ze de acts ook live op het podium zien.