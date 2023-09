Voel het Veen Festival zoekt positief daglicht: 'Het is hier de Drentse prairie'

Elise Kerner en Chris Bol organiseren dit weekend Voel het Veen Festival in hun concertboerderij d'Rentmeester in Valthermond. Met het festival willen ze het positieve verhaal brengen over wonen op het veen.

"We hebben dit festival samen bedacht met andere mensen uit het dorp en de gemeente", vertelt Kerner. "De vraag was hoe we het veen een keertje in een positief daglicht kunnen zetten? Toen kwamen we met Voel het Veen. Dat zegt eigenlijk alles: kom hier naartoe en je voelt en ziet dat het prachtig is."

Rechttoe rechtaan

"Heel veel mensen denken: wat heb ik hier te zoeken? En dat is zonde, want hier is heel veel te vinden", zegt Kerner. Al zijn er wel grote verschillen met andere gebieden, beseft Bol. "Op het zand heb je bijvoorbeeld meer bossen en heide. In het veen is het meer rechttoe rechtaan."

"Maar je geniet hier ook meer van de openheid van het gebied", benadrukt Bol. "Alle elementen voel je hier beter. Ik noem het zelf altijd de Drentse prairie. En de rouwheid en de puurheid van de mensen hier is echt fantastisch. Het werd weleens tijd om de positieve kant van dit gebied eens te benaderen."

Streektaalartiesten