Vader boerderijgezin Ruinerwold weigert neurologisch onderzoek

In deze boerderij in Ruinerwold woonde het gezin van Gerrit Jan van D. (Rechten: RTV Drenthe/Fred van Os)

De rechter gaf aan dit 'te betreuren'. Volgens advocaat Robert Snorn was zijn cliënt 'zeer expliciet', maar waarom hij precies weigert weet hij niet. "Daar kan ik wel naar gissen, maar mijn cliënt is niet goed in staat om aan te geven wat zijn motivering is." Van D. kreeg 3,5 jaar geleden een hersenbloeding en kan sindsdien niet meer praten.

Pieter Baan Centrum

Van D. wordt later dit jaar ook onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Snorn vermoedt dat Van D. ook dan niet mee wil werken. Het is nog niet duidelijk wanneer Van D. en medeverdachte Josef B. naar het Pieter Baan Centrum moeten. Dat zou in mei moeten gebeuren, maar is vanwege de coronacrisis uitgesteld. Een nieuwe datum is er nog niet.

Het tweetal wordt verdacht van onder meer vrijheidsberoving van de kinderen van Van D. De vader van het gezin uit Ruinerwold wordt ook verdacht van mishandeling en seksueel misbruik. Daarnaast zouden ze een 69-jarige Oostenrijkse oud-zakenpartner hebben mishandeld. Aanvankelijk werden ze ook verdacht van witwassen, maar volgens het OM blijkt uit onderzoek dat de geldstromen vanuit Oostenrijk wel legaal zouden zijn.

OM wil dat verdachten blijven vastzitten

Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, blijven Gerrit Jan van D. en Josef B. voorlopig vastzitten. De officier van justitie vindt namelijk dat er nog altijd 'ernstige bezwaren' zijn tegen de vrijlating van verdachten. Yehudi Moszkowicz, de advocaat van B., vroeg juist om schorsing van de voorlopige hechtenis. Volgens hem is er in het geval van zijn cliënt geen sprake van vrijheidsberoving, omdat de kinderen zelf konden bepalen of ze naar buiten gingen of niet.

Tijdens de zitting van vandaag wordt de voortgang van het onderzoek besproken. Het OM liet weten een deskundige te willen inschakelen om te kijken wat de gevolgen van de afzondering zijn geweest voor de kinderen. Alle partijen moeten vragen kunnen indienen, aldus het OM.

Volgens het OM worden de kinderen begin juni door de rechter-commissaris gehoord. Ook moeten twee getuigen in Oostenrijk worden gehoord, maar het Oostenrijkse OM wil eerst weten of zij ook verdachten zijn. Door de coronacrisis ligt dat overleg stil en zijn de getuigen nog niet gehoord.

Skype

In de rechtszaal in Assen waren alleen de rechters, de griffier en twee officieren van justitie aanwezig. De advocaten van de verdachten en journalisten konden de zitting volgen via een Skype-verbinding.

De zaak werd al snel onderbroken, omdat er verwarring was over het wel of niet aanwezig zijn van Josef B. "Hij was in de veronderstelling - en ik zelf ook - dat hij via een videoverbinding aanwezig zou zijn", aldus advocaat Moszkowicz. Volgens de rechter had B. juist 'afstand gedaan van zijn aanwezigheid'. De rechter besloot daarop de zitting te schorsen, zodat er een verbinding gelegd kon worden met de Oostenrijker in de gevangenis. Ruim een uur later werd de zitting hervat, die overigens soms lastig te volgen was door de verschillende verbindingen.