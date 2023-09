241 extra opvangplekken in Drenthe voor vluchtelingen uit Oekraïne

De 25 veiligheidsregio's in Nederland kregen vorige week het verzoek om het aantal opvangplekken te laten stijgen. Er moeten deze maand 500 plekken beschikbaar komen. Op 1 oktober moeten daar nog eens 1000 plekken bij.

Van de extra plekken in Drenthe zijn inmiddels 32 gerealiseerd en operationeel. De overige extra bedden komen in de loop van oktober beschikbaar. Aan het einde van het jaar heeft Drenthe naar verwachting in totaal 4170 opvangplekken beschikbaar.