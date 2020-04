Letselschade-expert: 'Onderzoek RIVM chroom-6 zwaar teleurstellend'

"Zwaar teleurstellend", dat vindt letselschade-expert Yme Drost van het onderzoeksrapport dat het RIVM vanochtend heeft gepresenteerd over het werken met de schadelijke stof chroom-6. "We wachten al zo lang op dit rapport en dan komen ze hiermee. Ik vind het echt heel teleurstellend", zegt Drost.

Drost staat zo'n 300 oud-defensiemedewerkers bij die klachten hebben of ernstig ziek zijn geworden van het werken met chroom-6. De schadelijke stof werd van 1984 tot 2006 gebruikt op zogenaamde POMS-locaties (onder andere in Coevorden en Ter Apel), waar Amerikaanse materieel werd onderhouden. De stof chroom-6 zat vooral in de grondverf waar mee werd gewerkt.

Strottenhoofdkanker

Belangrijkste conclusie van dit nieuwe rapport is dat chroom-6 de veroorzaker kan zijn van strottenhoofdkanker. De ziekte is daarom opgenomen op de chroom-6-ziektelijst. Oud-defensiepersoneel dat de ziekte heeft opgelopen op de POMS-werkplaatsen maakt daardoor aanspraak op een schadevergoeding.

Neus- en maagkanker werden eerder al wel op die lijst gezet, maar wat zit er tussen? De slokdarm, die staat er niet op. Dat vind ik moeilijk uit te leggen." Yme Drost, letselschade-expert

Drost had verwacht dat het RIVM vandaag meer duidelijkheid zou geven over andere ziektebeelden zoals nierkanker, wat volgens hem veel voorkomt onder militairen. "In de Amerikaanse literatuur is daar veel over geschreven en wordt bijvoorbeeld ook procentueel aangegeven hoeveel kans iemand heeft om de ziekte op te lopen. Daar wordt in dit onderzoek helemaal niks over gezegd. Dat vind ik vreemd", zegt Drost.

Drost had vanochtend al meerdere boze oud-militairen aan de lijn. "Ze snappen niet waarom het RIVM zo lang bezig is geweest met dit onderzoek en vervolgens met deze resultaten komt. We zijn zelf ook nog bezig met een onderzoek. Een aantal medische specialisten werkt daar aan. Dat moet wel zorgvuldig gebeuren, dus het kan nog wel even duren voor dat die resultaten naar buiten komen."

Nog een onderzoek

Het RIVM blijft volgen of er nieuwe wetenschappelijke aanwijzingen zijn voor een verband tussen chroom-6 en ziekten. Later dit jaar worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd over het gebruik van chroom-6 door defensie op andere locaties dan de POMS-werkplaatsen.

