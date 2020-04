Eerste 300 maaltijden naar voedselbanken dankzij Drenthe Steunt

Dankzij 4000 euro aan donaties van ondernemers en particulieren, is vandaag de eerste levering mogelijk gemaakt. Vrijwilligers brengen vanuit de productiekeuken in Eext, van camping De Hondsrug, de dozen met tientallen maaltijden naar afleverpunten in Vries, Beilen, Smilde en Gieten. En van daaruit gaat het naar de cliënten van de Voedselbank.

Steuntje in rug in coronatijd

Met de warme maaltijden willen initiatiefnemers Erik Davids en Ginetta Houwing 'de meest kwetsbaren in de samenleving een steuntje in de rug geven', omdat de coronacrisis ook de voedselbanken flink dwarszit. "Ik hoorde twee weken geleden van de buurman, die ook bij de voedselbank zit, dat de levering van pakketten met levensmiddelen toch een probleem is geworden. Bij de een ontbreekt het aan voldoende producten, en bij de ander aan vrijwilligers. Toen dacht ik meteen, kunnen wij met een grote actie niet iets voor deze mensen betekenen, en dat is gelukt", vertelt Erik Davids, die in het dagelijks leven ondernemer is in Assen.

Hij riep de hulp in van ondernemer Ginetta Houwing uit Eext, die vanuit de productiekeuken van de camping vaak grote evenementen van catering voorziet. "Wij zijn hier in staat om zeker voor 500 tot 1000 mensen te koken. Maar alles op dat terrein ligt compleet op zijn gat, als gevolg van de coronacrisis. Toen ik via Erik hoorde van de problemen bij de voedselbanken, vond ik dat zo schrijnend, dat we samen bedachten om hier vanuit deze keuken maaltijden te bereiden."

Keuze uit drie menu's

Binnen een week was de actie Drenthe Steunt geboren, ging er een website in de lucht, en kwam het eerste geld binnen. Vanmorgen stond kok Dennis Klompsma in zijn eentje al vroeg te bakken en te braden in de keuken in Eext, om de eerste honderden maaltijden op tijd uit te kunnen serveren. Wat er vandaag op het menu staat? "Nou de mensen hebben keuze uit drie gerechten: of nasi met een satéstokje, bloemkool met aardappelen en een rundervinkje, of stamppot boerenkool met een worstje. Mensen konden zelf kiezen, en van elk menu heb ik er honderd gemaakt."

(verhaal gaat verder onder de foto)

Ginetta Houwing en Erik Davids helpen met Drenthe Steunt Voedselbank-cliƫnten aan een gezonde warme maaltijd (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Kok Dennis vindt het mooi werk, om voor het goede doel te koken. "Het geeft een goed gevoel om op deze manier iets voor die mensen te kunnen betekenen." Dat hij in zijn uppie alles op tijd klaar moet krijgen, is geen probleem. "Nee hoor, dat is geen punt, dat redden we makkelijk." Bij het volscheppen van de eerste tientallen vershoudbakken heeft hij toch hulp nodig van Ginetta. Die trekt snel even een keukenschort aan, en steekt haar handen in een paar plastic handschoenen. "Dit heeft echt even haast, want we moeten over een kwartier al met de eerste veertig maaltijden op pad", zegt de initiatiefnemer, terwijl ze druk doorschept. "En het is wel een half uurtje rijden."

Eerste lading naar Smilde

Om klokslag tien uur verlaat de allereerste lading met warme maaltijden de keuken. Vrijwilliger Jan Paul Steggerda staat met draaiende motor klaar. De bestemming is de voedselbank in Smilde, waar de eerste cliënten al vroeg staan te wachten. Voedselbank-vrijwilliger Ate Feikens glundert, als hij de eerste dozen overhandigd krijgt. "Ik vind het prachtig. Ik word hier heel blij van, want wij kunnen als voedselbank de mensen hier heel blij mee maken. Die hebben toch de laatste tijd wat moeten missen. Dit hebben ze meer dan verdiend."

Erik Davids is verguld met alle positieve reacties op zijn actie Drenthe Steunt. "We willen zolang de coronacrisis duurt hier toch mee doorgaan. Dus alle steun is welkom." Streven is uiteindelijk om drie keer per week duizend versgemaakte maaltijden uit te serveren, zodat in elk geval de 400 gezinnen van de Voedselbank Hart van Drenthe met de actie geholpen zijn. "Dus donaties zijn meer dan welkom, en we zoeken ook nog wat mensen die wat tijd vrij hebben om als vrijwilliger maaltijden rond te brengen. Zo helpen we elkaar in tijden van nood."

