175 zebravinken strijden om titel 'kampioen van Drenthe'

Is het koppie mooi rond? Zijn de veren glad gestreken? De kleuren mooi en de snaveltjes lekker kort? Allemaal belangrijk als je wil dat jouw zebravink de kampioen van Drenthe wordt.

Zo'n 175 kleine vogeltjes in allerlei kleuren strijden vandaag om de winst tijdens de zebravinkententoonstelling in het dorpshuis van Wachtum. Ook Jan Pastoor uit Steenwijksmoer is erbij. Hij heeft maar liefst 33 van zijn zebravinken meegenomen.