Geen grenscontroles op Nederlands-Duitse grens

Volgens Duitse media waren er plannen voor het sluiten van de landsgrens voor mensen die geen noodzakelijke reis naar Duitsland maken. Duitsland heeft de grens met buurlanden Denemarken, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk en Zwitserland wel gesloten.

Maar de Nederlands-Duitse grens gaat volgens het ministerie Justitie en Veiligheid niet verder dicht. Wie naar Duitsland reist, kan in de grensstreek weliswaar de vraag krijgen van bijvoorbeeld een Duitse agent of dat echt nodig is. Maar dat blijft verder zonder gevolgen. Het departement overlegt naar eigen zeggen voortdurend met de Duitse autoriteiten.

Grensregio's verweven

Premier Laschet zei dat in overleg in Berlijn is bevestigd dat de grens met Nederland en België niet wordt gesloten zoals dat bij vijf andere buurlanden het geval is. De grensregio's zijn daarvoor te veel met elkaar verweven.