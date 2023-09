Ewout Klok geeft het stokje van z'n tankstation door: 'Mijn hele leven bestaat uit benzine'

BETA

En voorlopig houden de zaken in de benzinebranche hem wel bezig. Voorzitter van Belangenvereniging Tankstations (BETA) is Klok nog tot juli 2024. In die rol is nog genoeg te bevechten. De prijzen aan de pomp doen 'm pijn aan de ogen, evenals die van collega-pompbedieners en bezitters van benzine- en dieselvoertuigen. "Je betaalt in Nederland btw over accijnzen. Belasting over belasting", hekelt Klok. "En dat is uiteindelijk 70 tot 75 procent van de benzineprijs."