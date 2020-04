Boswachters maken dag na natuurbrand schade op

Het is een triest gezicht en alle voorbijgangers die het afgebrande stuk heidegebied van het Mensingebos passeren, kijken bedroefd. Van het natuurgebied lijkt weinig over te zijn. Boswachter Albert Henckel kijkt om zich heen. Een rups van de veelvraat, een vlinder die veel in heidegebieden voorkomt, trekt zijn aandacht. "Ja, dat die nog leeft is een klein wonder. Zo zullen hier nog wel meer beesten liggen die of nog leven of al dood zijn. Het gaat vaak om dood spul. Het is jammer, vuur maakt in dit geval veel kapot."

Schade

De schade zit hem volgens Henckel voornamelijk in de diverse planten- en diersoorten. "We zijn natuurlijk nog vroeg in het voorjaar, maar hier zullen wel al vogels gebroed hebben. Er zitten hier amfibieën en reptielen die niet snel genoeg weg hebben kunnen komen of de grond in kunnen kruipen. En ook planten, hier stond bijvoorbeeld bijzondere heidevegetatie."

De wilde geitjes die ook altijd in het gebied staan te grazen, hebben geluk gehad en waren vanwege vaccinaties niet in het veld op het moment dat de brand uitbrak. Volgens Henckel heeft het in het mooiste heidegedeelte niet gebrand. "Dat hebben we echt te danken aan het snelle optreden van de brandweer en de vrijwilligers", vertelt hij.

Oorzaak van de brand

Henckel en zijn collega's worden vandaag door veel voorbijgangers aangesproken. Velen van hen willen hun medeleven tonen. Ook wordt vaak gevraagd naar de oorzaak van de brand, maar het antwoord blijft Henckel schuldig. "De meeste natuurbranden ontstaan door mensen. Moedwillig of per ongeluk. Vanuit de windrichting kunnen wij wel nagaan dat vermoedelijk de brand vlakbij een pad is ontstaan, maar de brandweer en politie zullen hier onderzoek naar doen."

Extra toezicht

Staatsbosbeheer gaat niet extra letten op mogelijke brandstichting, maar houdt vanwege het coronavirus op een heel aantal plekken al wel extra toezicht. "We zijn wel alert. De mensen zijn natuurlijk de oren en de ogen in het veld. Als er ergens iets is, wordt er vaak al snel gebeld. Maar daar kunnen wij zelf niet tegenop surveilleren. Op de regels die het RIVM stelt, wordt op dit moment meer gelet."

Heel lang hoeven bezoekers volgens Henckel niet naar de asgrond te kijken. De natuur zal het snel weer bedekken met een groene graslaag. "Ik denk dat je hier komende zomer haast alweer een groene weide hebt. Maar voor andere planten, zoals heide, zal de tijd nodig zijn om weer te herstellen."