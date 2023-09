Theatertalent leeft zich uit op audities van voorstelling Atropos: 'Met heel hun hart op de speelvloer'

Dat er veel theatertalent in het Noorden rondliep, wist Dirk Bruinsma, artistiek directeur van theatergezelschap Peergroup, wel. Maar dat het niveau zo hoog lag, had hij niet verwacht. Op de auditie-dag voor voorstelling Atropos konden jongeren laten zien wat ze in huis hebben. "Ik ben totaal verrast."

Ruim veertig auditanten hadden zich aangemeld voor de auditie-dag voor de hoofdrol het theaterstuk Atropos, dat theatergezelschap Peergroup volgend voorjaar gaat opvoeren. Een forse club, al kwamen uiteindelijk toch een stuk minder jongeren op auditie, vertelt artistiek directeur Dirk Bruinsma. "Uiteindelijk waren er veertien jongeren. Er was een aantal ziek, en een aantal dat niet kwam opdagen. Dat hou je toch met jongeren", zegt hij lachend.

Toekomst in het theater

Maar het talent van de jongeren tussen de veertien en twintig jaar loog er niet om, stelt hij. "Het was een heel talentvolle groep, met jongeren die al heel veel gedaan hebben in het Noorden en die graag in een professionele voorstelling willen spelen, met professionele makers. Het waren, naast amateurspelers, ook jongeren die zich willen doorontwikkelen en een toekomst voor zich zien in het theater."

Volgens Bruinsma zijn ze dan bij Peergroup aan het goede adres. "Het theaterstuk is bedacht voor talentontwikkeling in de provincie. Wij willen ook de plek zijn waar deze jongeren in een professionele voorstelling kunnen schitteren. Waar ze een cv op kunnen bouwen om op een theaterschool toegelaten te worden en later werk te vinden."

Goede voorouder

In januari beginnen de repetities voor de voorstelling Atropos die in mei 2024 in première gaat. "De voorstelling gaat in essentie eigenlijk over de vragen: ben je een goede voorouder en welke toekomst laten we achter voor onze kinderen?"

Atropos wordt niet in een gewoon theater opgevoerd. Het stuk wordt gespeeld in een heuse afvalkathedraal, die speciaal gebouwd wordt voor de voorstelling. "Geen decor, maar een echt bouwwerk dat door architecten en bouwkundigen wordt gemaakt van restmaterialen."

Eerder maakte het gezelschap ook al een strokasteel in Veenhuizen. "Nu zoeken we mensen die willen helpen bouwen en die afval willen doneren."

Twintig jongeren dezelfde hoofdrol

Uiteindelijk moeten twintig jongeren de hoofdrol van Max krijgen, die per voorstelling door een stuk of tien acteurs tegelijk wordt gespeeld. Van de zestien jongeren zijn er elf door naar de volgende auditieronde en krijgen auditanten die gisteren niet aanwezig konden zijn, nogmaals de kans om te laten zien wat ze in huis hebben.