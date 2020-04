Brandweer bestrijdt natuurbrand bij Elim

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is onbekend, ook is nog niet duidelijk hoe groot de brand is. De brandweerkorpsen van Hoogeveen, Zuidwolde, Coevorden, Westerbork en Ruinen zijn opgeroepen. Ook is er een speciaal team onderweg om te meten of er gevaarlijke stoffen vrijkomen bij de brand.

Derde brand

Het is de derde natuurbrand in korte tijd in Drenthe. Eerder vandaag brandde een stuk natuur bij Klazienaveen-Noord af, gistermiddag was er een grote brand bij Alteveer in Noordenveld.

Brandweer blust brand bij Elim (Rechten: Van Oost Media)

