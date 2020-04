Sein brand meester gegeven voor natuurbrand Elim

De brand is dus onder controle, wel is de brandweer nog bezig met nablussen. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is onbekend. In een gebied van 150 bij 150 meter waren meerdere kleine brandhaarden. De Marten Kuilerweg werd door de politie afgezet, de politie was ook aanwezig om met een drone van bovenaf te bekijken hoe de brand zich ontwikkelde.

De Veiligheidsregio Drenthe, waar de brandweer onder valt, vroeg mensen via Twitter vooral niet op de brand af te komen en hulpdiensten de ruimte te geven. Wie thuis last heeft van de rook moest deuren en ramen sluiten en de ventilatie uitschakelen.

De brandweerkorpsen van Hoogeveen, Zuidwolde, Coevorden, Westerbork en Ruinen zijn opgeroepen. Ook is er een speciaal team onderweg om te meten of er gevaarlijke stoffen vrijkomen bij de brand.

Derde brand

De brand in Elim was de derde natuurbrand in korte tijd in Drenthe. Eerder vandaag brandde een stuk natuur bij Klazienaveen-Noord af, gistermiddag was er een grote brand bij Alteveer in Noordenveld.

Brand bij Elim (Rechten: Van Oost Media)

