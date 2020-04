Drukke eerste coronatestdag bij GGD: 'Hier zaten we op te wachten'

Sinds vandaag is de gezondheidsdienst in staat extra mensen te testen op het coronavirus. Doel is om uiteindelijk 100 testen per dag af te nemen. "Vandaag hebben wij er 50 gedaan", zegt medisch adviseur Jac Korsten van de GGD Drenthe. Al voor het middag was, waren er 300 aanvragen binnen. "We testen niet iedereen, dat kan helaas nu nog niet. We testen met name mensen die werken in de zorg en die hands on-contacten hebben. Dus mensen die patiënten moeten verzorgen."

Laboratoria hebben hun testcapaciteit kunnen uitbreiden waardoor de GGD meer testen kan afnemen. Mensen moeten bellen voor een afspraak en daarbij aangeven wat voor beroep of belang zij hebben om getest te worden. Bij goedkeuring mogen ze naar de test-tent komen. Daar wordt een keel- en neusmonster genomen.

"Het duurt ongeveer 24 uur om de testuitslag te krijgen, maar het kan soms iets langer duren dus houden wij ongeveer 48 uur aan voor we mensen terugbellen", legt Korsten uit. "Op basis hiervan krijgen ze advies. Ik denk dat dit beter duidelijk maakt hoe corona zich ontwikkelt en hoe we het beheersbaar houden."

Korsten hoopt dat straks ook vitale beroepsgroepen buiten de zorg getest kunnen worden, zoals politie en brandweer. De maatregelen van het ministerie om de testcapaciteit uit te breiden vallen in ieder geval in goede aarde. "Was het maar eerder mogelijk geweest. We hebben heel veel vragen gehad en hier zaten we echt op te wachten", zegt de medisch adviseur.

Veel mensen willen getest worden op corona (Rechten: RTV Drenthe/Jeroen Willems)