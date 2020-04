Vast in Perth: 'Als we het land uitgaan, komen we niet meer terug'

"De grenzen zijn al een tijdje dicht. In het begin was het zo dat je Australië nog wel in mocht, maar dat je dan twee weken in quarantaine moest. Sinds anderhalve week mag je Australië niet meer in als je geen Australiër bent. Dus als we nu teruggaan naar Nederland, dan kom ik niet meer terug."

De vlucht staat nog wel steeds geboekt. Kroes: "Maar ik zie het niet meer gebeuren. In Australië hebben ze gezegd dat de huidige regels van kracht zijn tot nader bericht, maar ga er maar vanuit dat het zes maanden gaat duren. Dat is wat de overheid hier zegt."

Niet de grens over

Naast de landsgrenzen ligt ook het binnenlandse vliegverkeer aan banden. En ook de binnenlandse staatsgrenzen mogen niet meer overschreden worden. Dat betekent dat Kroes in West-Australië moet blijven. "En binnen West-Australië hebben ze nu ook nog gezegd dat ze bewegingen per regio aan banden leggen. Dus ik mag nu mijn eigen regio niet meer uit."

En dat betekent dat het gezin zoveel mogelijk binnen blijft. "We gingen vaak naar de dierentuin, maar die is natuurlijk ook dicht. Dus we blijven overdag binnen en 's avonds gaan we een rondje fietsen of lopen. Want we mogen wel met het gezin naar buiten."

Straatbeeld

Verschillen zijn er wel. "Een voordeel is dat Australië een eiland is. Je kunt hier alleen maar heen door te vliegen. Dus dat is goed te managen," aldus Kroes. Houden mensen zich aan de maatregelen? "Ja, volgens mij redelijk goed. De boetes zijn wel iets hoger dan in Nederland. Dat moedigt wel aan om je ook echt aan de regels te houden."

Robbert Kroes uit Oosterhesselen woont samen met zijn gezin in Perth (Rechten: RTV Drenthe)

De boetes zijn wel iets duurder. Dat moedigt wel aan om je echt aan de regels te houden" Robbert Kroes vanuit Perth

Meer contact

Gek genoeg, is er soms ook meer contact door corona. "De familie Skypen we nu iets vaker. Ook om een oogje in het zeil te houden. En veel mensen werken nu ook thuis, dan heb je ook makkelijker contact. Zo had ik gisteren nog een gesprek met een aantal studievrienden. Die zitten ook allemaal thuis."

Lees ook de verhalen van Johan Heijink die vastzit in Peru, Annemien Schipper die in Shanghai woont en Dalenaar Max Belt die op reis is in Nieuw-Zeeland.