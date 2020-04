Singer-songwriter Festival Tamboer via livestream

De line up van het live stream Singer Songwriter Festival in de Tamboer (Rechten: Tamboer)

Geen honderden bezoekers komende zaterdag bij het Singer-songwriter Festival in theater De Tamboer. Het Hoogeveense theater is, net als alle theaters in Nederland, uitgestorven. Toch gaat het festival wel in afgeslankte vorm door: digitaal.

Bezoekers hoeven de deur niet uit; ze kunnen thuis inloggen. Een deel van de artiesten die geboekt stond voor de achtste editie van het festival is te zien via een livestream.

Cadeautje voor trouwen bezoekers

Tamboer-directeur Pieter-Bas Rebers: "We hebben de hele line-up van het festival verplaatst naar 27 februari volgend jaar. Als cadeautje aan onze trouwe Singer-songwriter Festival-bezoekers doen we het zaterdag via een videostream. Ook voor De Tamboer is dit een test en we kijken of het naar meer smaakt."

Programmeur Baukje Krikke: "De upcoming singer-songwriter Hannah Mae uit Emmen trapt af met een concert vanuit De Tamboer. Christof van der Ven woont in Londen, hij kan niet hierheen komen, dus hij stuurt een stuurt een videobijdrage die we uitzenden. Daarna is live op ons podium YORI (Yori Swart, red.) te zien."

De vierde artiest die op het oorspronkelijke festival zou optreden is Lucky Fonz III, maar die kan niet komen.

Via YouTube

De online editie van het festival begint zaterdag om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.45 uur. Het is te zien via het Youtube-kanaal van De Tamboer.