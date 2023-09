Drakenbootrace op Erica lijkt traditie te worden: 'Volgend jaar ook kinderboten'

Patrick de Jonge zit in de organisatie van het evenement en is ook nog eens de omroeper van dienst. "De verwachtingen zijn dit jaar hooggespannen", constateert hij. "We hebben dit jaar vijf teams meer dan vorig jaar. Op het laatst is er nog een team toegevoegd."

Tactiek

Dat de Drakenbootrace niet alleen om domme kracht gaat, wordt al snel duidelijk. Voor de teams de boten ingaan, krijgen ze een uitgebreide instructie mee vanuit de organisatie. Sem weet ook dat er best wat tactiek om de hoek komt kijken. "Je moet het gewicht in de boot goed verdelen. De zwaardere roeiers achterin en de lichtere roeiers voorin. Dan lig je het best op het water."

Goed doel

De Jonge is trots op het evenement dat dit jaar weer in de Vaart wordt gehouden. "Het is een uniek evenement in de gemeente Emmen, want iets op het water hadden we nog niet", zegt hij. "Het is daarnaast meer dan alleen de races. Er is muziek, er zijn spelletjes voor de jeugd en een hoop gezelligheid."