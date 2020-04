Fusieschool De Kameleon in Eexterveen wil nieuw gebouw

Vijf jaar geleden was het even wennen: drie scholen uit Annerveenschekanaal, Nieuw-Annerveen en Eexterveen werden samengevoegd tot OBS De Kameleon. Inmiddels is de school in Eexterveen een vaste waarde in het gebied.

"We zitten sinds het begin tussen de 100 en 115 leerlingen en we hebben een verzorgingsgebied van Tynaarlo tot Stadskanaal", zegt directeur Freddie Duursma trots.

Modern onderwijs

Sinds het begin staat achter de school een noodlokaal en daar loopt na vijf jaar de vergunning voor af. Die vergunning zou kunnen worden verlengd, maar de schooldirecteur is heel duidelijk: "Wij willen nieuwbouw."

Het huidige schoolgebouw voldoet volgens Duursma niet aan de eisen voor modern onderwijs. "Kinderen zijn tegenwoordig heel veel bezig met samenwerken, maar wij hebben alleen wat lokalen en een gang. Er is geen rustige plek waar kinderen samen aan een opdracht kunnen werken." Ook is er geen aparte ruimte voor de schoolarts, logopedist of onderwijsassistent.

Vertraging door coronacrisis

Het college van B&W van Aa en Hunze heeft een voorbereidingskrediet van 100.000 euro vrijgemaakt voor renovatie of nieuwbouw. Duursma is dolgelukkig met het bedrag, maar weet dat door de coronacrisis echt tempo maken er niet inzit. "We zouden binnenkort met een aantal docenten een paar nieuwe schoolgebouwen bekijken om te bepalen wat we precies willen, maar dat is nu uitgesteld", aldus Duursma.

Het oorspronkelijke idee was om eind dit jaar een plan te hebben voor het nieuwe schoolgebouw. De bouw zou dan niet veel later kunnen beginnen. In 2022 zouden de kinderen les krijgen in het nieuwe gebouw, maar of dat nu nog gaat lukken is nog maar de vraag. Duursma: "Ik denk het eigenlijk niet, maar we gaan wel ons best doen."

