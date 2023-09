De Week van Drenthe: Buitenlandse zorgstudenten worden geweerd en de NAM wil gas pompen bij Langelo

Station Meppel wordt uitgebreid om de verbinding richting Zwolle te verbeteren en Drenten zetten zich in voor slachtoffers van de aardbevingen in Marokko. Hier lees je een overzicht van het belangrijkste nieuws in Drenthe van afgelopen week.

De NAM wil gas gaan winnen in Langelo. Ondergronds gas wordt nu gebruikt voor opslag, maar hieronder zit nog een laag van zo'n 15 miljoen kuub dat kussengas wordt genoemd. Dit wil de NAM uit de grond halen, maar omwonenden en de gemeente Noorderveld zijn kritisch. Ze vrezen voor bodemdaling en de effecten daarvan op huizen in de regio.

"Er wordt straks een heel traject opgestart waar allerlei experts bij worden betrokken", zegt burgemeester Klaas Smid. "Dit moet nog vorm en inhoud krijgen, maar laat helder zijn dat wij dat traject gaan gebruiken om onze bezwaren recht overeind te houden."

Geen buitenlandse zorgstudenten

Zorggroep Drenthe gaat in de toekomst niet langer gebruik maken van buitenlandse zorgstudenten. Er heerste onrust bij een groep stagiaires uit Indonesië vanwege de werkdruk, de hoeveelheid gebroken diensten en ook zou er amper stagebegeleiding zijn. "Wij willen zeker weten dat de stages onder goede arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden plaatsvinden. Wij blijven de detacheerder Yomema ook volgen hierin", zegt Camara van der Spoel van FNV Zorg & Welzijn.

Hulpacties voor Marokko

De aardbevingen in Marokko hebben voor veel leed gezorgd en dat gaat ook Drenten niet in de koude kleren zitten. In Meppel is woensdag daarom een inzamelingsactie gestart. "Je ziet overal leed. Moeders die voor hun huis staan terwijl de kinderen nog onder het puin liggen. Dat is echt pijnlijk om te zien", vertelt Nordin Elkadi van moskee Al-Mohsinien in Meppel. "Het voelt daarom goed om wat te doen en dat gebeurt gelukkig ook."

Enorme patrijzen in weiland

Twee patrijzen van tientallen meters groot zijn sinds donderdag te zien in een weiland bij Zwiggelte. Twee boeren uit het dorp hebben het kunstwerk gemaakt en ze hopen op één ding: een paar seconden aandacht op televisie tijdens het EK Wielrennen. En de patrijzen betekenen veel voor Zwiggelte, aangezien de Boermarke in het dorp vaan tijd stopt in het beschermen van deze weidevogels.

Station Meppel op de schop