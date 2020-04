Mannen uit Assen en Beilen opgepakt voor inbraken in Hooghalen

In de nacht van zondag op maandag werden volgens wijkagent Bas Slomp twee inbraken en een poging daartoe gepleegd in Hooghalen. Bij een kerkje aan de Stengelinstraat lukte het de daders niet om binnen te komen, maar bij een huis aan De Streek en een bedrijf aan de Boermarkeweg kwamen de daders wél binnen. Bij het bedrijf werd gereedschap gestolen, uit het huis namen de inbrekers niets mee.

Twee auto's ervandoor

Nadat Slomp via sociale media een getuigenoproep had gedaan, kreeg de politie afgelopen nacht een melding van een verdachte situatie bij een bouwplaats aan de Buitenakker in het dorp. "Toen mijn collega's daar kwamen, gingen twee auto's er met hoge snelheid vandoor. De achterste probeerde de weg te blokkeren voor de politieauto, daarom hebben de agenten zich juist op de voorste gericht en zijn daar achteraan gegaan."

Klemgereden

Na een korte achtervolging in het dorp reed de bestuurder van die auto zichzelf klem op een doodlopende weg en werden de twee mannen aangehouden. In de kofferbak lag gestolen gereedschap. De andere auto werd later leeg teruggevonden in Smilde. Slomp: "Daar hebben we nog speurhonden ingezet om verdachten te zoeken, maar dat heeft niks opgeleverd."

De twee mannen die zijn opgepakt, zitten vast en worden vandaag gehoord.