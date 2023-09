Drentse bonte vliegenvangers verhuizen met succes naar Zweden

Drentse trekvogels hebben een betere kans om te overleven als ze naar Zweden vertrekken. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Volgens het onderzoek breekt het voorjaar door klimaatverandering steeds vroeger aan. Het gevolg is dat trekvogels die vanuit Afrika vliegen vaak te laat in Nederland aankomen, waar de voedselvoorraad tegen die tijd al behoorlijk is verminderd. Koosje Lamers en Christiaan Both van de RUG hebben daarom Drentse bonte vliegenvangers uitgezet in Zuid-Zweden, waar de lente ongeveer twee weken later aanbreekt. En hun project heeft succes.

"We zijn met het experiment begonnen in de lente van 2017", vertelt Lamers, die als PhD-student onderdeel is van het onderzoeksinstituut Conservation Ecology van de RUG. "Wij hebben toen de eerste bonte vliegenvangers verplaatst van het Dwingelderveld en het Drents-Friese Wold naar het zuiden van Zweden."

Nederlandse genen

En wat bleek: de Drentse vogels kwamen in de lente twee weken eerder aan in Zuid-Zweden dan de Zweedse en brachten ruim twee keer zoveel jongen groot. "Door dit experiment blijkt dat het instinct van de vogel niet gebonden is aan de locatie, maar dat het genetisch bepaald is." Bovendien begonnen de Drentse bonte vliegenvangers die in Zweden zijn geboren ongeveer tien dagen eerder aan het broedseizoen dan de Zweedse vogels.