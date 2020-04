Jubileumcorso Frederiksoord gaat niet door

De optocht in Frederiksoord in 2018 (Rechten: Kim Stellingwerf / RTV Drenthe)

En daarmee zijn ze niet de enige. De corso's van Eelde, Zundert, Vollenhoven en Sint Jansklooster gingen Frederiksoord voor. Daarmee is er ook een probleem met de aanvoer van bloemen. Vanuit Zundert worden onder andere dahlia's aangevoerd.

Gezondheid gaat voor

Maar dat heeft volgens het corsobestuur niet de doorslag gegeven. "Het corso niet door laten gaan was geen gemakkelijke beslissing. Belangrijk hierbij is de gezondheid van jullie allen (bouwers, vrijwilligers en het publiek). Samen met argumenten als solidariteit naar andere corso-organisaties, het onvoorspelbare verloop van de maatregelen en mogelijke financiële risico's, is dit de enige juiste beslissing." Zo schrijft het bestuur aan de wagenbouwers.

Ze waren in Frederiksoord al een tijdje bezig met het uitwerken van plannen voor het jubileumevenement. Er zouden extra activiteiten zijn en er zijn historische filmpjes en oude foto's verzameld. Het thema is 'Vermaak oe!' De wagenbouwers mochten zelf ideeën voor hun wagens verzinnen.

Het corso van Frederiksoord is ooit opgestart door de tuinbouwschool. In 1890 als Floralia-Vereeniging met als doelstelling: 'Door het kweken van bloemen en andere sierplanten volksontwikkeling bevorderen en de liefde voor sierplanten opwekken'. Destijds werd een tent gebouwd in de tuin van Logement Frederiksoord. In 1960 ging het eerste corso de straat op. Voornamelijk versierde fietsen. Dat werden later weer corsowagens.

Alternatief voor corso

Wel wordt gedacht aan een alternatief. "Zoals bijvoorbeeld een (variant op de) mozaïek-route." Jaarlijks wordt er een route rondom de dorpen Frederiksoord, Wilhelminaoord en Nijensleek uitgezet waar mozaïeken van bloemen langs staan. "Wij begrijpen dat veel mensen teleurgesteld zijn, maar we kijken ook vooruit en hopen in 2021 een groots Corso Frederiksoord te kunnen organiseren".