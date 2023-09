Auto's botsen op A28 bij Haren

Op de A28 voor Haren is vanavond een kop-staartbotsing geweest tussen twee auto's. Bij het ongeluk raakte niemand gewond.

De botsing gebeurde enkele uren nadat er een camper was afgebrand op de A28 tussen De Punt en Haren. Door deze brand was een van de rijkstroken afgesloten. De kop-straatbotsing gebeurde vlak voor de matrixborden langs de snelweg die aangaven dat een strook dicht was.