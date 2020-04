Overvaller City Hotel Meppel: ‘Het is een misverstand’

Dat zei de man tijdens een korte zitting bij de rechtbank in Assen. Hij had via een videoverbinding vanuit de gevangenis in Veenhuizen contact met de rechters. De man liet weten dat het hem spijt. Hij wil zijn excuses aanbieden aan de hoteleigenaar.

'Zes kogels'

De Pool verbleef eerder in dat hotel en kende de eigenaar. Op Eerste Kerstdag kwam hij het hotel binnen met een alarmpistool in de hand. Hij zou het wapen op de eigenaar hebben gericht en in het Engels hebben gezegd: "Ik zit in de problemen. Ik heb 140 euro nodig, want anders haal ik het einde van de avond niet. Ik heb zes kogels."

De overvaller ging er uiteindelijk toch zonder buit op een fiets vandoor. De fiets vonden de agenten bij het station in Meppel. Politiehonden spoorden de man nog dezelfde avond op. Hij had zich verstopt op het dak van een schuurtje achter een woning.

'Miscommunicatie

Volgens Ronald Knegt, de advocaat van de Pool, is de zaak opgeklopt en is het de vraag of dat wat zijn cliënt heeft gedaan wel een gewapende overval is. De Pool had een alarmpistool met een leeg magazijn bij zich. Knegt: "De manier waarop de man geld vroeg was verkeerd, maar het was geen overval. Het was volgens hem een miscommunicatie over en weer."

Als de man, zoals Knegt bepleit, alleen veroordeeld kan worden voor verboden wapenbezit, bestaat de kans dat hij te lang in voorarrest zit. Hij zit al sinds Kerst vast. Maar de rechtbank vindt de zaak te ernstig om hem vrij te laten. Bovendien is de Pool vaker veroordeeld. Hij blijft de komende drie maanden vastzitten.