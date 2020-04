Opnieuw Drentse coronapatiënt overleden

Opnieuw is in Drenthe iemand overleden aan het coronavirus. Volgens de GGD Drenthe zijn er inmiddels zeven mensen overleden aan de gevolgen van COVID-19.

*Dit zijn de sterfgevallen in Drenthe die door de ziekenhuizen aan de GGD zijn doorgegeven", meldt de gezondheidsorganisatie op haar website. Deze mensen zijn positief getest op het coronavirus. Er zijn ook mensen die thuis of in een verpleeg- of verzorgingshuis aan het coronavirus overlijden. Het merendeel van deze mensen is niet getest. Die sterfgevallen worden dus niet aan de GGD gemeld en komen niet in dit overzicht."

Het is dus waarschijnlijk dat het werkelijke aantal overleden coronapatiënten hoger is.

Ziekenhuisopnames

In totaal zijn er nu 69 Drentse coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis, dat zijn er negen meer dan gisteren, blijkt uit cijfers van het RIVM. De gemeente met de meeste opgenomen zieken is Emmen; daar steeg het aantal mensen dat in het ziekenhuis is beland van twaalf naar vijftien. In de gemeente Assen kwamen er de afgelopen 24 uur twee twee ziekenhuisopnames bij en steeg het aantal mensen dat is opgenomen naar negen.

In De Wolden en Meppel steeg het aantal inwoners dat is overgebracht naar het ziekenhuis ook; in De Wolden van twee gisteren naar vijf vandaag en in Meppel van vier naar vijf.

Landelijke cijfers

In heel Nederland zijn de afgelopen 24 uur 234 coronapatiënten overleden, meldt het RIVM. In totaal zijn er nu 2.104 geregistreerde coronadoden. Het aantal positief geteste Nederlanders is sinds gisteren met 777 gestegen naar 19.580. 7.427 mensen zijn in het ziekenhuis opgenomen of opgenomen geweest. Sinds gisteren zijn er 292 nieuwe patiënten opgenomen.