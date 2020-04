Speciale schermen moeten coronabesmetting in rechtbank voorkomen

In de rechtbanken in Assen, Groningen en Leeuwarden staan vanaf donderdag schermen van plexiglas rondom de rechters, griffier en officier van justitie. Deze schermen moeten voorkomen dat het coronavirus in de zittingszaal wordt verspreid.

In de rechtbanken in Assen en Leeuwarden komen de schermen in één zaal. In de Groningse rechtbank worden ze in twee zalen geplaatst. Sinds de sluiting van de rechtbanken en gerechtshoven worden alle zaken opgeschoven. Alleen urgente zaken gaan door, zoals beslissingen over voorarrest, uithuisplaatsing of faillissementen.

Te dicht op elkaar

De rechters, officieren en griffier krijgen aan beide zijkanten hoge schermen en een lage scherm aan de voorkant. Medewerkers van het gerechtshof in Leeuwarden kijken donderdag toe hoe de schermen in de rechtbank in de Friese hoofdstad worden geplaatst. Mogelijk worden die kort daarop ook in een zaal van het hof geplaatst.

De rechters zitten in de rechtszaal te dicht op elkaar. Het lukt niet om de verplichte afstand van anderhalve meter aan te houden, concludeerde het bestuur van de Rechtbank Noord-Nederland. Daarom worden de schermen geplaatst.

Bijzondere maatregel

Een woordvoerder van de Raad voor de Rechtspraak laat weten dat dit geen landelijke maatregel is: "Voor zover ik weet, staan nu alleen in de rechtbank in Den Haag dergelijke schermen."