Bloemen voor cliënten en medewerkers van Interzorg

De stichting houdt zich bezig met het veraangenamen van het leven binnen de instellingen van Interzorg. Voorzitter Hans Hollenbeek Brouwer: "We hebben deze actie opgezet omdat het voor de bewoners van Interzorg allemaal niet meevalt nu. Ze mogen niet naar buiten, ze mogen geen bezoek ontvangen. Dat kun je een tijdje volhouden, maar niet al te lang."

Hulp

Martin Veenhuizen van MV Moves uit Tynaarlo brengt de bloemen vandaag rond. Te beginnen bij de bloemenveiling in Eelde waar hij de narcissen in dozen meekrijgt. Vervolgens levert Veenhuizen ze af op de verschillende locaties van Interzorg. "Ik vind het ook lastig om als sportondernemer nu niets te kunnen doen", meent Veenhuizen. "Ik wil graag mensen helpen en het is wel heel fijn dat je nu toch iets voor anderen kunt doen." Hij vindt het gebaar van de stichting erg mooi en wil daarom graag meewerken. "Deze mensen zitten echt stil. Die kunnen op dit moment niets. Wij kunnen nog naar buiten, zij niet. Dat doet je wat en daarom wil je er voor hen zijn."

Met het presentje wil de stichting de cliënten en bewoners van de locaties in Peize, Roden, Vries en Assen laten weten dat ze aan hun denken. "Wij beseffen ook dat het niet alleen voor de bewoners en cliënten van Interzorg lastig is, maar dat er ook heel veel wordt gevraagd van de zorgprofessionals: de verzorgers, de verplegers en eigenlijk iedereen van Interzorg", aldus Hollenbeek Brouwer. "Het is ook goed om te denken aan die mensen die in verzorgingstehuizen hun werk doen. Daarom gaan we hen deze week ook nog iets overhandigen."

Veel verdriet

Bij De Hullen in Roden wordt het gebaar erg gewaardeerd. "Ik denk dat het echt nodig is", vertelt zorgmanager Lydia Salomons. "Hierbinnen gebeuren veel toch wel schrijnende dingen. Ook al houden de bewoners zich heel goed aan de maatregelen, toch gebeurt er heel veel. Door de dag heen merken we ook wel dat er toch een hoop verdriet is. Dus zo'n bloemetje wordt zeer gewaardeerd."

Er zijn nog vier andere locaties van Interzorg die niet door Stichting Vrienden van Interzorg zijn benaderd. Deze locaties hebben namelijk een eigen stichting die enkele van de andere locaties al in het zonnetje heeft gezet.