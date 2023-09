Rechter buigt zich over het voorarrest van jonge verdachten Yorneo-zaak in Emmen

Een 17-jarige tiener uit Ruinerwold en een twee 20-jarige mannen uit Emmen zouden direct betrokken zijn bij het incident, dat plaatsvond bij jeugdinstelling Yorneo in Emmen. Beiden waren op 14 januari van dit jaar uit op de kluis van de instelling, waar de jongste verbleef. Begeleidster Marit werd doodgestoken en geschopt. De mannen wijzen elkaar aan als diegene die zou hebben gestoken.

Drie aanhoudingen

De politie hield de twee kort daarna aan. Een andere 20-jarige Emmenaar werd later eveneens aangehouden. Hij wordt door het OM gezien als de leider van een jeugdbende, waar de andere twee leden van waren.

Het tweetal was door de 'boss' op pad gestuurd om een tankstation in Emmen te overvallen, maar dat was gesloten. Om niet met lege handen terug te keren werd het plan opgevat om de kluis te stelen.