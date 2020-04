De Vrijheid-express rijdt ook volgend jaar niet

In maart werd de tour van de Vrijheid-express, die in april zou plaatsvinden, al afgeblazen in verband met het coronavirus. Maar toen hield het Comité nog een slag om de arm wat betreft een mogelijk later tijdstip.

De bus zou van begin april tot en met 5 mei, in het kader van de maand van de Vrijheid, een tour maken langs allerlei evenementen die te maken hebben met het thema 75 jaar Vrijheid.

Eenmalig lustrumproject

In de ogen van het Nationaal Comité is de Maand van de Vrijheid met alle honderden activiteiten en een bustour een uniek en eenmalig lustrumproject. Het is onlosmakelijk verbonden met de aanloop naar 4 en 5 mei in het lustrumjaar 75 jaar vrijheid, zo meent het Comité.

Volgens de organisatie was de keuze moeilijk en ook zeer spijtig. Vooral ook omdat overal hard gewerkt is aan de Maand van de vrijheid, de campagne en de Vrijheid-express.

"Ik realiseer mij dan ook dat deze keuze een teleurstelling is voor allen die zo veel tijd en energie hebben gestoken in al die prachtige programma's", zo stelt directeur Jan van Kooten van het Comité.

"Jammer"

Projectleider Gerrit Kamstra van de provincie Drenthe vindt het jammer dat de tour met de Vrijheid-express niet naar een later tijdstip is verschoven. "Met de bus ga je langs allerlei plekken waar je anders niet komt. Het was een mooi middel om veel mensen te bereiken." In zijn optiek hadden de Vrijheid-expressen mogelijk beschikbaar kunnen blijven voor de provincies, zodat ze op een latere datum ingezet hadden kunnen worden.

Kamstra wil voor de zomer nog met de Drentse lokale en regionale organisatoren, overheden, media en het Bevrijdingsfestival om tafel om te bekijken wat eventueel volgend jaar mogelijk is.