Drentse vrijwilligersprijs komt terug

PS had om een herinvoering van de prijs gevraagd. In 2008 stopte de provincie met de uitreiking. Volgens de ChristenUnie, het CDA en de PvdA in PS zijn er in Drenthe erg veel vrijwilligers actief en is het goed hun waardevolle werk eens per jaar in de schijnwerpers te zetten. GS deelt deze mening.

Nieuwe initiatieven

ChristenUnie, het CDA en de PvdA kregen via een motie een groot deel van de andere partijen in PS mee. In het coalitieakkoord staat dat vrijwilligerswerk zeer wordt gewaardeerd en dat het de dynamiek van Drenthe vergroot. Dan moet je dat als provinciebestuur ook uitdragen, vinden Statenleden Bernadette van den Berg (CU), Bart van Dekken (CDA) en Hendrikus Loof (PvdA).

"Dit zal een positieve uitwerking hebben op vrijwilligers en het imago van vrijwilligerswerk. Het kan daarnaast leiden tot nieuwe initiatieven omdat verschillende vrijwilligers(organisaties) elkaar gaan ontmoeten", vinden de initiatiefnemers.