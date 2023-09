Deze twee Drenten maken Prinsjesdag van dichtbij mee

Vrijwilligerswerk

Vennik doet al jarenlang vrijwilligerswerk. Bij de kerk, maar ook bij de voedselbank en bij de school in Gasselternijveen. "Dat zit gewoon in je", vertelt ze. "Dat doe je gewoon. De zwakkeren in de samenleving helpen. Ik ben door mijn ouders grootgebracht met de gedachte: je bent niet alleen voor jezelf op de wereld."

Dilling zet zich al jaren in voor het dorp Grolloo. Naar eigen zeggen vindt hij het heel belangrijk op het platteland om de leefbaarheid van dorpen te benadrukken. Het dorp en de gemeenschap gaan hem aan het hart: "Het mag wel bruisen en ik ben nog gezond en vitaal, dus ik wil niet achter de geraniums zitten."

Geen introducé

Op de vraag of hij ook iemand mee mag nemen begint 'ie al een beetje te lachen. "Ja, ik werd gebeld in de auto toen ik hoorde dat ik heen mocht. En toen ik het 's avonds thuis vertelde was de eerste vraag van mijn vrouw: mag ik mee? Maar dat mag niet. Het is echt een persoonlijke uitnodiging."

Vennik laat de uitnodiging zien. "Het is heel officieel. Ik dacht ook eerst: wat moet ik daar? Maar nu het dichterbij komt, heb ik er ook wel zin in. Het lijkt me echt heel leuk."