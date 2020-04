Politie gaat uit van brandstichting bij natuurbrand Rolde

De politie Noord-Nederland heeft op twee plaatsen waar de natuurbrand gisteren in Rolde heeft gewoed brandversnellende middelen aangetroffen. Er is nog geen verdachte aangehouden en die heeft de politie ook nog niet op het oog. Volgens een woordvoerder is zichtbaar een poging gedaan om een vuur te maken op de plaats van de brand in Rolde. De politie roept mensen die een verdachte situatie hebben gezien tussen 21.00 en 22.00 uur gisteravond op om dat te melden.

Bij de andere drie natuurbranden die op 5 en 6 april hebben gewoed, in Alteveer op 5 april en in Klazienaveen-Noord en Elim op 6 april, heeft de politie geen oorzaak vast weten te stellen, maar er zijn geen aanwijzingen gevonden voor brandstichting. "Of het dan onachtzaamheid is geweest of dat de brand op een natuurlijke manier is ontstaan kunnen we niet zeggen", aldus de politie.

Extra opletten

Het Drentse Landschap en Natuurmonumenten zijn de komende dagen extra alert op het ontstaan van natuurbranden. Boven zandgronden en de Veluwe wordt bovendien extra gevlogen. Verder treffen de natuurorganisaties vooralsnog geen extra maatregelen om brand te voorkomen.

De oorzaak van de grote heidebrand in het Doldersummerveld bij Wateren, die vorig jaar maar liefst honderd hectare natuurgebied heeft verwoest, is ook nooit bekend geworden, zo zegt een woordvoerder van Natuurmonumenten.

Bovenlaag droog

Het Drentse Landschap en Natuurmonumenten melden allebei dat de bovenlaag van de grond momenteel erg droog is en dat dit het risico op brand vergroot. "Het groeiseizoen is nog niet begonnen. We zitten in een riskante tussenfase. Het groen trekt als het ware het water uit dieper gelegen gronden naar boven. Maar dat proces is nog niet begonnen", zegt Fred Prak van Natuurmonumenten.

Prak zegt dat probleem voorbij is zodra er regen valt. Al meldt hij er wel bij dat het wenselijk is dat er dan zo'n 10 millimeter neerslag valt. Het Drentse Landschap verwacht dat ook zonder veel neerslag het risico op natuurbranden de komende dagen al afneemt. "Het gaat om een combinatie van een droge grond, de wind en andere factoren samen en de komende dagen veranderen die omstandigheden", aldus het Drentse Landschap.